عشرينية تطلب الطلاق من زوجها لقصر قامته - صحيفة صدى الالكترونية

عشرينية تطلب الطلاق من زوجها لقصر قامته
أقامت زوجة عشرينية، مقيمة بمنطقة القطيف ، دعوى طلاق ضد زوجها بعدما أمضت معه سبعة أشهر، لمعاناتها من قصر قامته ما يتسبب في إحراجها أمام الغرباء الذين يرونها أكبر حجماً منه .
وقالت الزوجة في الدعوى ، إنها لم تعد قادرة على تحمّل نظرة الآخرين لها وسخرية أصدقائها منها لأنّها تزوجت رجلاً قصيراً بالنسبة إليها. وأضافت أن فارق الطول يضعها في مواقف محرجة أمام الغرباء، الذين يرونها أكبر حجماً من زوجها، ما يؤثّر على راحتها النفسية وأنوثتها.
واثارت الواقعة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث انهالوا بالتعليقات السلبية على الواقعة معتبرين أنّها عديمة الإحساس وأنانية لأنّها لم تهتم لمشاعر زوجها عندما تجرّأت وطلبت الطلاق. كما أنهم وجدوا أنّها سطحية مستغربين لماذا وافقت على الزواج به من الأصل.
فيما دعم آخرون قرارها وشجّعوها على إتخاذ الخطوة، متعاطفين مع عدم شعورها بالراحة مع زوجها بسبب هذه المشكلة التي تسبّب لها الإحراج وتؤثّر على نفسيتها.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا وافقت على الزواج به من الأصل .❓❓
رعد[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 1 ساعة
راعي الددسن -وافقت عليه على امل ان يكون هناك حاجات تغطي ع قصر القامه-واكتشفت ان كل الامور -مااااش—
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 60 دقيقة
وهو جعله الماحي
ليه ماشترط وحده تناسبه
تذكرة[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 51 دقيقة
لأنهم زوجوها بدون نظره شرعية
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 39 دقيقة
تذكرة كلام سليم المفروض النظرة للجميع الرجل والمرأة والافضل بدون مكياج
صفرية[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 38 دقيقة
يبي يضبط النسل المسكين غصبا عنه وغير المشاكل اللي تواجهه في عمليات الأشتباك الليلي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 35 دقيقة
يعني وافقتي علية لأن الدعاية تقول
دفع رباعي ووقت الجد لقيتية عكوس برملة
مالت عليك وعلى اسبابك
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههه. يا رعد تعتقد كِذا.؟ ومالقت الحاجات إللي تغطي ع قصر القامه.😅😅
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5242 ] نشر منذ 11 دقيقة
هذا الخبر قديييييم وسبق علقنا عليه وهي لها الحق تخلعه اذا هي ماهي مرتاحة معه ولو كان الرفض من البداية افضل والشوفة الشرعية من حق الطرفين كان شافته بس الامر خيرة للطرفين