عشرينية تطلب الطلاق من زوجها لقصر قامته - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أقامت زوجة عشرينية، مقيمة بمنطقة القطيف ، دعوى طلاق ضد زوجها بعدما أمضت معه سبعة أشهر، لمعاناتها من قصر قامته ما يتسبب في إحراجها أمام الغرباء الذين يرونها أكبر حجماً منه .

وقالت الزوجة في الدعوى ، إنها لم تعد قادرة على تحمّل نظرة الآخرين لها وسخرية أصدقائها منها لأنّها تزوجت رجلاً قصيراً بالنسبة إليها. وأضافت أن فارق الطول يضعها في مواقف محرجة أمام الغرباء، الذين يرونها أكبر حجماً من زوجها، ما يؤثّر على راحتها النفسية وأنوثتها.

واثارت الواقعة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث انهالوا بالتعليقات السلبية على الواقعة معتبرين أنّها عديمة الإحساس وأنانية لأنّها لم تهتم لمشاعر زوجها عندما تجرّأت وطلبت الطلاق. كما أنهم وجدوا أنّها سطحية مستغربين لماذا وافقت على الزواج به من الأصل.

فيما دعم آخرون قرارها وشجّعوها على إتخاذ الخطوة، متعاطفين مع عدم شعورها بالراحة مع زوجها بسبب هذه المشكلة التي تسبّب لها الإحراج وتؤثّر على نفسيتها.