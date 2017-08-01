100مليون يورو تعويضات للسياح البريطانين بعد تسممهم برغبتهم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في ظاهرة غريبة للنصب والإحتيال توالت موجة غريبة من الشكاوى المزيفة ضد أصحاب الفنادق في استراليا أدعى فيها سياح بريطانيون أنهم أصيبوا بتسمم غذائي في منتجعاتهم لاسترداد تكاليف الإقامة فيها، ما قد يكلفهم ملايين اليوروهات مما دعى أصحاب الفنادق إلى الاستعانة بمحققين خاصين.

وفي موسم 2016-2017 الذي لا يزال بعيداً عن الانتهاء، سجلت أكثر من 10 آلاف شكوى، في مقابل 600 في موسم 2015-2016، وفق ما صرح رامون إيستالييا رئيس اتحاد أصحاب الفنادق “ سيهات ” .

وقد أطلقت الجمعية البريطانية لشركات السفر “ ايه بي تي ايه ” من جانبها حملة “ ستوب سيكنيس سكامز ” (كفى تمارضاً)، مؤكدة أن الجميع سيدفع في نهاية المطاف ثمن عمليات الاحتيال هذه لأنها ستتسبب على المدى الطويل برفع أسعار الرحلات وكشفت هذه الجمعية أن عدد الشكاوى في الخارج ازداد بنسبة 500% منذ ثلاث سنوات، وتطال هذه الظاهرة وجهات سياحية أخرى، مثل تركيا .

وبحسب إيستالييا، إن أكثر من 90% من الشكاوى التي تتلقاها الفنادق الإسبانية والمقدمة من قبل شركات متخصصة تعد المشتكين بتعويضات طائلة قدرها آلاف الجنيهات، هي مزيفة.

ويشكلون البريطانيين أعلى نسبة من السياح الأجانب في إسبانيا (16 مليوناً سنة 2016) هم أصحاب هذه الشكاوى في أغلب الأحيان و قانون حماية المستهلكين في بريطانيا يوفر حماية واسعة جداً، بحيث لا ينص على أي تقرير طبي يثبت المرض ويمهل المشتكين مهلة ثلاث سنوات لتقديم شكواهم، وفق إيستالييا.

وأفاد اتحاد الفنادق أن القيمة الإجمالية لطلبات التعويض بلغت 100 مليون يورو ، وفي حال تواصلت هذه الظاهرة، هددت بعض المنتجعات السياحية في اسبانيا بقطع التعاون مع شركات السفر في بريطانيا في ما يخص العروض الشاملة المقدمة للمسافرين.