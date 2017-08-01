رئيسة وزراء تايلاندا تطالب بالعدل في قضية " دعم الأرز " - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

أصرت رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا اليوم الثلاثاء، على أنها لم تفعل شيئا خاطئا، وذلك في بيانها الأخير في نهاية محاكمة استغرقت 18 شهراً بسبب برنامجها لدعم الأرز المثير للجدل.

وقالت ينجلوك للمحكمة العليا في بانكوك ” لم أفعل أي شيء خطأ، أنا مجرد امرأة استعانت بخبرتها التي اكتسبتها كونها مولودة في الريف، ورؤيتها لمحنة مزارعين والفقر بشكل مباشر “.

وأضافت: أنا ضحية لعبة سياسية معقدة، ولا أستطيع أن أعقد الأمل سوى على المحكمة من أجل العدالة.

وتجمع حوالى ألف من أنصارها خارج المحكمة ليرددوا هتافات لصالح أول رئيسة وزراء في تايلاند، التي تمت الإطاحة بها خلال انقلاب عسكري في مايو (أيار) 2014، ورددوا هتاف: ” ينجلوك قاتلي قاتلي “.

وتم نشر أكثر من 300 ضابط شرطة للسيطرة على الحشد.وبعد وقت قصير من الإطاحة بينجلوك، اتهمت بالإهمال الإجرامي لبرنامج دعم الأرز الذي يزعم أنه تسبب في خسائر في البلاد تتراوح بين 4 و 17 مليار دولار.ونفت ينجلوك ومؤيدوها الخسائر، وقالوا إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم في 25 أغسطس، وإذا ثبتت إدانتها، فإن ينجلوك قد تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، كما ستحرم من أن تصبح رئيسة للوزراء مرة أخرى.وقالت ينجلوك في بيانها أمام المحكمة الذى استغرق 40 دقيقة إن جميع حساباتها المصرفية جمدت، في إطار محاولة الحكومة تحصيل غرامة قيمتها مليار دولار فرضت عليها بسبب الخسائر المالية الناجمة عن سياسة دعم الأرز التي انتهجتها.