الكويت تكشف علاقة خلية العبدلي بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر أمنية كويتية، أن بعض أعضاء خلية العبدلي غادروا البلاد باستخدام جوازات سفر دبلوماسية صدرت من السفارة الإيرانية في الكويت وبأسماء إيرانية.

وأوضحت المصادر أن بعضاً من الهاربين غادروا البلاد إلى إحدى الدول ومنها إلى إيران حسبما خلصت إليه التحريات.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة توصلت إلى هوية الموظف الذي ختم الجوازات المزورة، وتبين أنه لا يعلم أن الجوازات الدبلوماسية تخص هاربين من خلية العبدلي، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية.

وقالت مصادر مطلعة أن الحكومة ستشرح للنواب كل الإجراءات التي تم اتخاذها في أغلب القضايا المثارة على الساحة المحلية، بالإضافة إلى ما سيتم اتخاذه وخصوصاً في قضية خلية العبدلي على المستويين المحلي والدولي.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتضمن الدعوة والتركيز على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن التصريحات التي تثير الطائفية.