العلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز، وظائف معيد شاغرة، والمخصصة لقسم تقنية المختبرات الطبية (طلاب) عدد (1)، ولقسم التغذية الإكلينيكية (طالبات) عدد (1)، ولقسم تقنية الأشعة التشخيصية طلاب عدد (1)، ولقسم العلاج الطبيعي طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1438/ 1439هــ.

واشترطت جامعة الملك عبدالعزيز في المتقدمين ما يلي:

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسن السيرة والسلوك .

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة عن (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

7- أن تكون لديه شهادة امتياز موثقة أو خبرة تطبيقية سنة واحدة على الأقل.

وأوضحت الكلية، أن جميع الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وشهادة الامتياز وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى شطر الطلاب غرفة رقم ( 873)، وعلى العنوان البريدي ص.ب (80324) ، وعلى البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك من تاريخ 1438/11/7هـ وحتى 1438/11/30هـ، خلال الدوام الرسمي.