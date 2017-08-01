وظائف معيدين ومعيدات بكلية الصيدلة في جامعة المؤسس - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز وظائف معيد والمخصصة لقسم الكيمياء الصيدلية تخصص كيمياء صيدلية (طلاب) عدد (2)، ولقسم النواتج الطبيعية تخصص نواتج طبيعية (طلاب) عدد (1) (طالبات) عدد (1)، ولقسم الصيدلة السريرية تخصص صيدلة سريرية (طلاب) عدد (2) (طالبات) عدد (1)، ولقسم الصيدلانيات تخصص صيدلانيات (طلاب) عدد (1) و(طالبات) عدد (1)، ولقسم علم الأدوية والسموم تخصص علم أدوية وسموم (طلاب) عدد (1) للعام الدراسي 1438/1439هـ.

ووضعت الجماعة مجموعة من الشروط هي:

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على درجة الجامعية في تخصص دكتور صيدلي pharm.D من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أن لا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جداً.

4- أن يكون المتقدم / المتقدمة حسن السيرة والسلوك.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم / المتقدمة عن (30) سنة.

6- أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصل على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

وأوضحت الكلية، أن جميع الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بمبنى رقم (5) غرفة رقم (551)، وعلى العنوان البريدي ص.ب 80260 جدة 21589 ، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك من تاريخ 1438/12/19هـ وحتى 1439/1/14هـ، خلال الدوام الرسمي.