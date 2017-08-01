سيناريست مصري يهاجم شيرين عقب تصريحاتها ضد عمرو دياب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عقب تصريحات النجمة شيرين عبدالوهاب النارية الأخيرة والتي طالت النجم عمرو دياب ” الهضبة ” حرص عدد كبير من الفنانين على التعليق على الامر، معتبرين أنه ” كلام غير مسؤول ” .

حيث علق الشاعر بهاء الدين محمد على الأمر من خلال حسابه على ” فايسبوك ” : ” عزيزتي شيرين إنتي عارفة أنا بعزك قد إيه، ودافعت عنك كتير.. وفي نفس المكان اللي دافعت عنك فيه لحظة خلافك مع الفنان الملحن عمرو مصطفى، لازم دلوقتي أقولك: لأ.. وكفاية.. وصمت.. لأن عمرو دياب كيان كبير ومن الصعب تكراره.. ده غير إنه واجهة لينا وللوطن العربي كله ” .

وأضاف: ” وحتى لو حصل خلاف معاه لازم يكون بشكل لائق وغير معلن..!؛ لأننا بالفعل عمرنا ما سمعناه ولا شوفناه بيغلط في حد أو زميل، ده غير إن ماحدش فاهم ولا عارف هو عملك إيه؟!! ودي المشكلة.. وانتي والكل عارفين إنى أكبر وأصدق من إني أجامل أو أنافق حد فيكم.. علشان كده لازم أقولك كفاية يا شيرين وخللي بالك وما تخسريش جماهيره اللي تجاوزت 90% من المجتمع العربي ويمكن أكتر.. والمطلوب منك الصمت لأن الوقت مش وقت اعتذار ” .

فيما قال السيناريست عمرو محمود ياسين مٌعلقاً على الأزمة وما بدر من شيرين من إساءة لعمرو دياب ، عبر حسابه على موقع ” فايسبوك ” : ” ماكنتش عايز أتكلم عن الموضوع ده بس مش قادر من الآخر كده الناس لها الظاهر إحنا مش بنضرب الودع، عمرو دياب هو نجم مصر والوطن العربي وقصة نجاح تدرس، والموهبة لوحدها مش كفاية أن تصنع نجما أو نجمة، والهرتلة والعبط آخرتهم وحشة ” .