" بن تركي " يضخ 30 مليونا فى خزينة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

من المنتظر أن يضخ الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر 30 مليون ريال الأسبوع المقبل، من أجل إيداع سته رواتب في حسابات اللاعبين، ليتمكن من تقييد المحترفين الأجانب لإشراكهم أمام الفيصلي في افتتاحية دوري جميل للمحترفين.

وكانت إدارة النصر قد أودعت في حسابات اللاعبين الشهر الماضي راتبين من أصل عشرة رواتب.

ويعقد مجلس الإدارة الأسبوع المقبل اجتماعه الأول هذا الموسم لتوزيع المناصب على الأعضاء، حيث من المؤكد أن يتم تعيين فهد العجلان نائبا للرئيس، فيما سيكون منصب رئيس الاستثمار لعبدالرحمن الدهام.

من جهة ثانية، أثبتت الأشعة التي أجراها سعد لكرو؛ الظهير الأيسر، في الرياض إصابته بكدمة في الحوض يحتاج إثرها إلى الراحة لمدة يومين، حيث ينتظر أن يشارك في تدريبات الغد بعد إصابته خلال منافسات البطولة العربية التي خرج النصر منها.

يذكر أن بعثة النصر وصلت إلى الرياض أمس الأول بعد المشاركة في البطولة العربية، حيث منح البرازيلي جوميز مدرب الفريق اللاعبين راحة، على أن تبدأ الانطلاقة للموسم الجديد غدا.