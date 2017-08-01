" بن تركي " يضخ 30 مليونا فى خزينة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

” بن تركي ” يضخ 30 مليونا فى خزينة النصر
من المنتظر أن يضخ الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر 30 مليون ريال الأسبوع المقبل، من أجل إيداع سته رواتب في حسابات اللاعبين، ليتمكن من تقييد المحترفين الأجانب لإشراكهم أمام الفيصلي في افتتاحية دوري جميل للمحترفين.
وكانت إدارة النصر قد أودعت في حسابات اللاعبين الشهر الماضي راتبين من أصل عشرة رواتب.
ويعقد مجلس الإدارة الأسبوع المقبل اجتماعه الأول هذا الموسم لتوزيع المناصب على الأعضاء، حيث من المؤكد أن يتم تعيين فهد العجلان نائبا للرئيس، فيما سيكون منصب رئيس الاستثمار لعبدالرحمن الدهام.
من جهة ثانية، أثبتت الأشعة التي أجراها سعد لكرو؛ الظهير الأيسر، في الرياض إصابته بكدمة في الحوض يحتاج إثرها إلى الراحة لمدة يومين، حيث ينتظر أن يشارك في تدريبات الغد بعد إصابته خلال منافسات البطولة العربية التي خرج النصر منها.
يذكر أن بعثة النصر وصلت إلى الرياض أمس الأول بعد المشاركة في البطولة العربية، حيث منح البرازيلي جوميز مدرب الفريق اللاعبين راحة، على أن تبدأ الانطلاقة للموسم الجديد غدا.
الصارم العبدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
ازعجتنا يابن تركي انت وفاشلينك اخس وجيه العبد هوساوي وكل الفريق تعبان يبيلوه غربله خليتونا مضحكه للي مايسوى جزمه اويلاه بس لو توضعون في قارب يكفي للفريق كله وزحلقه لمثلث برمودا هذا هو الحل ولاغيره
كولا[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصارم العبدي السنفور المحلي محلك در خلك في حالك واجلس فحط انت وافريقك النصراوين مايفهمون محلي لغه عالميه اكبر من طاقيتك فلاتتكلم
كفو كحيلان قول وفعل وسنسجل ونسجل ونسجل هلا والله بجمهور البشوت ودق الخشوم
العالمية صعبه قويه
ابو لما[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 11 دقيقة
كلنا عبيد الله ياصارم . اتقي الله فيما تقول.