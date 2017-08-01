 صورة سيدة أعمال عربية تُثير جدلاً لتشبيهها بكيم كاردشيان - صحيفة صدى الالكترونية

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صورة سيدة أعمال عربية تُثير جدلاً لتشبيهها بكيم كاردشيان

صورة سيدة أعمال عربية تُثير جدلاً لتشبيهها بكيم كاردشيان
نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة لسيدة أعمال بمكناس المغربية ، ضجة بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، للشبه الكبير بينها وبين نجمة تليفزيون الواقع الامريكية كيم كاردشيان في الشكل وبنيتها الجسمانية .

وكان قد تم التقاط صورة سيدة الأعمال المغربية خلال حضورها تدشين إحدى المدارس الخاصة بمكناس .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشطاء التواصل يثيرون ضجه اعلاميه . . !
ياخي دعوها تتشبه بابليس . . انتم وش خصكم . . ؟
تماما انا مع الحريه الشخصيه طالما لاتؤذي الاخرين ولم تتجاوز حدودك ، ، ،

[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 1 ساعة

من زين كرديشان
تراها بس طول ومكوه
اما وجهها يقطع الرزق
وعوووووه عليكن كلكن

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة

ولاقله

[ عدد التعليقات: 15870 ] نشر منذ 26 دقيقة

ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 15 دقيقة

الشبه في الوجه ولا ……..
علمونا

[ عدد التعليقات: 1085 ] نشر منذ 11 دقيقة

يمكن شبة من غير قصد .. (( من الله ))

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