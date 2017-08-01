صورة سيدة أعمال عربية تُثير جدلاً لتشبيهها بكيم كاردشيان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة لسيدة أعمال بمكناس المغربية ، ضجة بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، للشبه الكبير بينها وبين نجمة تليفزيون الواقع الامريكية كيم كاردشيان في الشكل وبنيتها الجسمانية .

وكان قد تم التقاط صورة سيدة الأعمال المغربية خلال حضورها تدشين إحدى المدارس الخاصة بمكناس .