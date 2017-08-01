صورة سيدة أعمال عربية تُثير جدلاً لتشبيهها بكيم كاردشيان - صحيفة صدى الالكترونية

صورة سيدة أعمال عربية تُثير جدلاً لتشبيهها بكيم كاردشيان
أثارت صورة لسيدة أعمال بمكناس المغربية ، ضجة بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، للشبه الكبير بينها وبين نجمة تليفزيون الواقع الامريكية كيم كاردشيان في الشكل وبنيتها الجسمانية .
وكان قد تم التقاط صورة سيدة الأعمال المغربية خلال حضورها تدشين إحدى المدارس الخاصة بمكناس .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشطاء التواصل يثيرون ضجه اعلاميه . . !
ياخي دعوها تتشبه بابليس . . انتم وش خصكم . . ؟
تماما انا مع الحريه الشخصيه طالما لاتؤذي الاخرين ولم تتجاوز حدودك ، ، ،
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 1 ساعة
من زين كرديشان
تراها بس طول ومكوه
اما وجهها يقطع الرزق
وعوووووه عليكن كلكن
جود[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 1 ساعة
ولاقله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15870 ] نشر منذ 26 دقيقة
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سلطان[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 15 دقيقة
الشبه في الوجه ولا ……..
علمونا
كان زمان[ عدد التعليقات: 1085 ] نشر منذ 11 دقيقة
يمكن شبة من غير قصد .. (( من الله ))