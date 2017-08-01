بالفيديو.. تحرش جماعي لفتاة ببلد عربي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تحرش جماعي لفتاة ببلد عربي
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادمًا من كورنيش مدينة طنجة الساحلية شمال المغرب، لمجموعة من الشبان والمراهقين وهم يطاردون إحدى الفتيات.
وظهرت مجموعة من الشباب وهم يلاحقون الفتاة ويتحرشون بها ، فيما همت بالفرار من أمامهم .
يٌشار إلى ان التحرش الجماعي تحول إلى ظاهرة تغزو الشوارع المغربية في السنوات الأخيرة، بدعوى الاحتجاج على الملابس المثيرة، والسبب الرئيسي انتشار الفكر المتطرف، ومنها من وصل إلى ردهات المحاكم كقضية فتاتي مدينة انزكان التي شغلت الرأي العام المغربي سنة 2015، واللتين تعرضتا للتحرش والاعتقال بدعوى ارتدائهما للتنورة في نهار رمضان.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 1 ساعة
اماني الغامدي وش التقرير هذا الله يصلحك
كيف السبب الرئيسي الفكر المتطرف
يعني الي يطالب بالحشمه والتستر يعتبر متطرف
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 904 ] نشر منذ 1 ساعة
اتوقع ان الاسلوب هذا راح يادب البنات الفالتات الي يلبسن ملابس مثيره
وبالتحرش الجماعي ماحد يقدر يدين احد لانه راح يضيع في الطوشه
وكلها كم بنت وينتشر خبر التحرش الجماعي ويتسترن
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 52 دقيقة
مالمغرب مشاء الله علية
تاركين البلد كلة
وناط البلد كلة لوحدة
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 15 دقيقة
اماني الغامدي . نوره الشهري
مواضيعكم دائما ساخنه!!!
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5243 ] نشر منذ 9 دقائق
أنتم بالمغرب يا سادة بلد الدعارة والتحرش الجماعي
عبدالعزيز القحطاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 9 دقائق
الاخت اماني شكلها توها متوظفة ومتحمسة