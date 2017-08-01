بالفيديو.. تحرش جماعي لفتاة ببلد عربي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادمًا من كورنيش مدينة طنجة الساحلية شمال المغرب، لمجموعة من الشبان والمراهقين وهم يطاردون إحدى الفتيات.

وظهرت مجموعة من الشباب وهم يلاحقون الفتاة ويتحرشون بها ، فيما همت بالفرار من أمامهم .

يٌشار إلى ان التحرش الجماعي تحول إلى ظاهرة تغزو الشوارع المغربية في السنوات الأخيرة، بدعوى الاحتجاج على الملابس المثيرة، والسبب الرئيسي انتشار الفكر المتطرف، ومنها من وصل إلى ردهات المحاكم كقضية فتاتي مدينة انزكان التي شغلت الرأي العام المغربي سنة 2015، واللتين تعرضتا للتحرش والاعتقال بدعوى ارتدائهما للتنورة في نهار رمضان.