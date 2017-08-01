الهلال يسلم الاتحاد قائمة بـ ٣٢ لاعباً - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر مطلعة أن الهلال قرر زيادة القائمة هذا الموسم إلى 32 بدلاً من 30 لإضافة اللاعبين مروان الحيدري وناصر الدوسري اللذين كانا على وشك مغادرة البيت الأزرق.

وكان تسلم إدارة نادي الهلال قائمة بـ٣٢ لاعباً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق.

وأكدت المصادر أن دياز ضم عبد الله المعيوف، وعلي الحبسي، ومحمد الواكد، ومروان الحيدري، ومحمد البريك، وعبد الله الحافظ، وأسامة هوساوي، وعبد الله الزوري، وياسر الشهراني، ومحمد جحفلي، وعادل المولد، وعلي البليهي، وحسن كادش، ومتعب المفرج، وعبد الله عطيف، وسلمان الفرج، وعبد الملك الخيبري، ومحمد الشلهوب، وسالم الدوسري، ومحمد كنو، والأوروجوياني نيوكلاس ميليسي، والبرازيلي كارلوس إدواردو، ونواف العابد، وماجد النجراني، ومهند فلاته، وعبد الكريم القحطاني، وياسر القحطاني، والسوري عمر خربين، والأوروجوياني ماتياس بريتوس، ومختار فلاته، ومجاهد المنيع، وناصر الدوسري.