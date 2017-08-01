أمير الباحة في مقدمة مستقبلي شهيد العوامية الغامدي - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

وصل جثمان الشهيد سفر بن قليح الغامدي من قوات الأمن الخاصة والذي استشهد اثناء اداء مهامه ببلدة العوامية .

وكان في مقدمة مستقبلي جثمان الشهيد صباح اليوم بمطار الملك سعود بالباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة وإخوان وذوى الشهيد .

ونقل سمو امير منطقة الباحة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله داعيا الله بان يرحم الشهيد وان يدخله فسيح جناته وان يتقبله من الشهداء .

وأكد سموه بان القيادة والشعب تقدر عاليا ما قام به هؤلاء الأبطال من تطهير ومحاربة الاٍرهاب بكافة صوره واشكالة عادا استشهاده وسام شرف لنا جميعا كونه استشهد دفاعا عن وطنه والوقوف في وجه كل معتدي تسول له نفسه المساس بأمن ومكتسبات الوطن .

من جانبهم أعرب ذوي الشهيد عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة يحفظها الله على ما يولونه من رعاية واهتمام ، مقدمين شكرهم لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة على تعازية ومواساته وحضوره في مقدمة مستقبلي جثمان الشهيد والتى كان لها الأثر الكبير في التخفيف على الجميع الامر الذي يعكس الاهتمام من قبل ولاة الامر يحفظهم الله عادين استشهاد البطل سفر وسام فخر واعتزاز للجميع وان خدمة الوطن وحمايته واجب امام كل مواطن وشرف للجميع ونحن جميعا فداء له .

ووصل مع جثمان الشهيد نائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي وعدد من الضباط وأفراد قوات الأمن الخاصة واعرب اللواء الثمالي عن شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها لكل ما من شانه استتباب الأمن في وطننا الغالي مقدما شكره لسمو امير الباحة على استقباله والذي عكس الاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة لرجال الأمن وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن بلادنا سائلا الله بان يحفظ بلادنا وان يديم عليها نعمة الأمن والامان .

وحضر الاستقبال نائب مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد عويض الوذيناني ومحافظ العقيق غلاب العتيبي وشيخ قبيلة رفاعة عبدالله بن بخيت الرفاعي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بامارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين وأقارب الشهيد وزملاءه .