مستوطنون يهاجمون " الأقصى " في يوم " خراب الهيكل " - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

هاجم مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى فى ذكرى ما يسمى ” خراب الهيكل ” المزعوم وهو اليوم الأول من أغسطس حيث يصوم اليهود هذا اليوم ويؤدون الصلاة فى القدس حدادا على تدمير هيكل سليمان المقدس ويأتي ذلك بدعوى من المتطرفين.

وأوضح شهود عيان إن ما يزيد على 400 مستوطن اقتحموا باحاته حتى الآن، وأن الاحتلال الإسرائيلى حول المسجد الأقصى لثكنة عسكرية لحماية المستوطنين ومنع المسلمين من دخوله منذ ساعات الصباح الأولى.

كماوقعت مناوشات بين المستوطنين والمواطنين عند باب المجلس فى وجود عدد من القوات الخاصة الإسرائيلية التى هاجمت المعترضين من الفلسطينيين.