جامعة أم القرى تنظم برنامجاً تدريبياً لـ 30 قيادياً من منسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نظمت وحدة التطوير الإداري بجامعة أم القرى دورة إدارة الأداء الوظيفي لـ 30 قيادياً من مدراء الإدارات التي قدمها مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بالرياض ، وذلك بإحدى القاعات الذكية لوحدة التطوير الإداري بالمدينة الجامعة بالعابدية .

وبين مدير وحدة التطوير الإداري الأستاذ فهد الشريف ” أن هذا البرنامج التدريبي يعتبر ضمن سلسة من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بالرياض ، مشيراً أن وحدة التطوير الإداري تسعى إلى تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير العمل الإداري لكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة من إداريين وفنيين للوصول إلى أعلى مستويات العمل في مجالات الاحتياجات التدريبية والتطوير الإداري للموارد البشرية بما يتوافق مع الوصف الوظيفي لكل منسوب ,لافتاً أن الاستراتيجية التي تعمل عليها الوحدة تعتمد على استغلال الخبرات التدريبية داخل وخارج الجامعة في مجال الـتدريب والتطوير الإداري, بالإضافة إلى الاعتماد على المشاركة مع جهات ذات خبرة في مجال التدريب والتطوير والتنظيم.

وأكد الشريف أنه من خلال الدعم الذي تحظى به وحدة التطوير الإداري من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ومتابعة وأشراف وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو تعمل الوحدة على الخروج بمخرجات تدريبية تخصصية سواء في الجوانب الفنية أو الإدارية أو ذات طابع الحاسب الآلي، وذلك لخلق كفاءات مستقبلية تخدم كيان جامعة أم القرى بالشكل الذي يليق بالمكانة العلمية التي تحظى بها ، موضحاً أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه لـ 30 منسوباً من مدراء الادارات .