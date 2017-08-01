تعرف على الأندية التي استفادات من قرار التعاقد مع حارس أجنبي - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على الأندية التي استفادات من قرار التعاقد مع حارس أجنبي
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع هذا الصيف، السماح لأندية دوري جميل للمحترفين بالتعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم الجديد 2017-2018.
ونستعرض في سياق التقرير التالي، قائمة بالأندية التي استفادت من هذا القرار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.
1- التعاون:
كان أول المستفيدين من قرار اتحاد الكرة، واتجه على الفور للتعاقد مع المصري المخضرم عصام الحضري، قادماً من فريق وادي دجلة المصري.
2- أحد:
اتجه مسئولو أحد – الصاعد حديثاً لدوري جميل – نحو التعاقد مع عز الدين دوخه، حارس مرمى المنتخب الجزائري، بعد نهاية مشواره مع نصر حسين داي الجزائري.
3- الشباب:
وقعت إدارة الشباب عقداً لمدة موسمين، مع التونسي فاروق بن مصطفى، قادماً من النادي الإفريقي التونسي.
4- الهلال:
تعاقد الهلال مع العماني علي الحبسي، قادماً من نادي ويجان أتلتيك، وبعد مسيرة طويلة ومميزة للاعب بالدوري الإنجليزي.
سلطان[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعوديين الحراس انتهوا عندنا