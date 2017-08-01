تعرف على الأندية التي استفادات من قرار التعاقد مع حارس أجنبي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع هذا الصيف، السماح لأندية دوري جميل للمحترفين بالتعاقد مع حراس أجانب بداية من الموسم الجديد 2017-2018.

ونستعرض في سياق التقرير التالي، قائمة بالأندية التي استفادت من هذا القرار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

1- التعاون:

كان أول المستفيدين من قرار اتحاد الكرة، واتجه على الفور للتعاقد مع المصري المخضرم عصام الحضري، قادماً من فريق وادي دجلة المصري.

2- أحد:

اتجه مسئولو أحد – الصاعد حديثاً لدوري جميل – نحو التعاقد مع عز الدين دوخه، حارس مرمى المنتخب الجزائري، بعد نهاية مشواره مع نصر حسين داي الجزائري.

3- الشباب:

وقعت إدارة الشباب عقداً لمدة موسمين، مع التونسي فاروق بن مصطفى، قادماً من النادي الإفريقي التونسي.

4- الهلال:

تعاقد الهلال مع العماني علي الحبسي، قادماً من نادي ويجان أتلتيك، وبعد مسيرة طويلة ومميزة للاعب بالدوري الإنجليزي.