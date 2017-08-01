 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. قطر تستقدم مرتزقة هنود تحسبا لانتفاضة شعبية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. قطر تستقدم مرتزقة هنود تحسبا لانتفاضة شعبية

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. قطر تستقدم مرتزقة هنود تحسبا لانتفاضة شعبية
طلال الضوي(صدى):

قامت مؤخرا الحكومة القطرية باستئجار عدد من المرتزقة الهنود فى ولاية كيرلا الهندية ومنحتهم 1000 روبية للشخص الواحد، بحسب المعارضة القطرية، وذلك فى خطوة توضح مدى تخوف ” تنظيم الحمدين ” من انتفاضة شعبية أصبحت وشيكة فى الدوحة، بسبب مماطلته فى قبول طلبات الدول المكافحة للإرهاب الممول من النظام.

ونشر حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعى توتير مقطع فيديو، يوثق منح الحكومة القطرية سيارات فارهة للهنود، مطبوع عليها ملصقات تحمل العلم القطرى وصور الأمير تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة وشعارات لدعم سياسات النظام الداعمة للإهاب.

وأثار المقطع الذى أظهر منح عددا كبيرا من السيارات القطرية إلى الهنود للقيام بمسيرات داعمة للنظام، غضب المواطنين القطريين، الذين اعتبروها حيلة ضعيفة من نظام بات يهتز على واقع الغضب الشعبى المكتوم بين القطريين، ويخشى أن تنفجر فى وجهه انتفاضة شعبية عارمة فى أى لحظة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13539 ] نشر منذ 2 ساعتين

هازا بابا تميم وبابا همد نفرات واجد زين عاس عاس بابا
😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹

[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه
هههههههههههه
حللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوة

[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة

ولد موزوة
هذي اخرتها
قالها عمك القذافي
هذي اخرتها ياقطر

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت السعودية تدخل سريعا قبل ان يوصلوا الهنود لان ليس في صالح الشعب القطري المغلوب على أمره يجلبون الهنود لضرب الشعب

[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة

حمد اصله هندي جاء قطر بالغش هههههه

[ عدد التعليقات: 6124 ] نشر منذ 1 ساعة

يا همط و طميم ، إذا الهنود مايكفون جيبوا بستكانية كلو نفر سيم سيم😂😂

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