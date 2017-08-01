⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. قطر تستقدم مرتزقة هنود تحسبا لانتفاضة شعبية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. قطر تستقدم مرتزقة هنود تحسبا لانتفاضة شعبية
قامت مؤخرا الحكومة القطرية باستئجار عدد من المرتزقة الهنود فى ولاية كيرلا الهندية ومنحتهم 1000 روبية للشخص الواحد، بحسب المعارضة القطرية، وذلك فى خطوة توضح مدى تخوف ” تنظيم الحمدين ” من انتفاضة شعبية أصبحت وشيكة فى الدوحة، بسبب مماطلته فى قبول طلبات الدول المكافحة للإرهاب الممول من النظام.
ونشر حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعى توتير مقطع فيديو، يوثق منح الحكومة القطرية سيارات فارهة للهنود، مطبوع عليها ملصقات تحمل العلم القطرى وصور الأمير تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة وشعارات لدعم سياسات النظام الداعمة للإهاب.
وأثار المقطع الذى أظهر منح عددا كبيرا من السيارات القطرية إلى الهنود للقيام بمسيرات داعمة للنظام، غضب المواطنين القطريين، الذين اعتبروها حيلة ضعيفة من نظام بات يهتز على واقع الغضب الشعبى المكتوم بين القطريين، ويخشى أن تنفجر فى وجهه انتفاضة شعبية عارمة فى أى لحظة.
#قطر_مباشر | الحكومة القطرية تستأجر عدد من المرتزقة الهنود في ولاية كيرلا الهندية وتمنحهم 1000 روبية للشخص pic.twitter.com/NNe5nR0JpW
— قطر مباشر (@qatar_now2) August 1, 2017
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
.!!!!!
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13539 ] نشر منذ 2 ساعتين
هازا بابا تميم وبابا همد نفرات واجد زين عاس عاس بابا
😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولد موزه انهبل خخخخخخ
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه
هههههههههههه
حللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
ولد موزوة
هذي اخرتها
قالها عمك القذافي
هذي اخرتها ياقطر
تذكرة[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت السعودية تدخل سريعا قبل ان يوصلوا الهنود لان ليس في صالح الشعب القطري المغلوب على أمره يجلبون الهنود لضرب الشعب
ابو يزن[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة
حمد اصله هندي جاء قطر بالغش هههههه
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6124 ] نشر منذ 1 ساعة
يا همط و طميم ، إذا الهنود مايكفون جيبوا بستكانية كلو نفر سيم سيم😂😂