⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. قطر تستقدم مرتزقة هنود تحسبا لانتفاضة شعبية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

قامت مؤخرا الحكومة القطرية باستئجار عدد من المرتزقة الهنود فى ولاية كيرلا الهندية ومنحتهم 1000 روبية للشخص الواحد، بحسب المعارضة القطرية، وذلك فى خطوة توضح مدى تخوف ” تنظيم الحمدين ” من انتفاضة شعبية أصبحت وشيكة فى الدوحة، بسبب مماطلته فى قبول طلبات الدول المكافحة للإرهاب الممول من النظام.

ونشر حساب المعارضة على موقع التواصل الاجتماعى توتير مقطع فيديو، يوثق منح الحكومة القطرية سيارات فارهة للهنود، مطبوع عليها ملصقات تحمل العلم القطرى وصور الأمير تميم بن حمد ووالده حمد بن خليفة وشعارات لدعم سياسات النظام الداعمة للإهاب.

وأثار المقطع الذى أظهر منح عددا كبيرا من السيارات القطرية إلى الهنود للقيام بمسيرات داعمة للنظام، غضب المواطنين القطريين، الذين اعتبروها حيلة ضعيفة من نظام بات يهتز على واقع الغضب الشعبى المكتوم بين القطريين، ويخشى أن تنفجر فى وجهه انتفاضة شعبية عارمة فى أى لحظة.