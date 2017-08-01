بالفيديو.. الإيرانيون يهتفون: الموت لحكومة مخادعة للناس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الإيرانيون يهتفون: الموت لحكومة مخادعة للناس
نظم الآلاف من المودعين الإيرانيين الذين نهبت أموالهم من قبل مؤسسات مالية متعلقة بقوات الحرس، متهمين الحكومة بالنهب، مرددين هتافات ” نصر من الله وفتح قريب “.
وطوقت عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين، للحيلولة دون توسيع الحركة الاحتجاجية.
وكان المحتجون يهتفون في مسيرتهم “المصارف الإيرانية سارقات وتسرق نقودنا ” ، ورددوا: ” أهذا مصرف مركزي أم مركز للسرقة ” و ” نصر من الله وفتح قريب والموت لحكومة مخادعة للناس ” و ” المواطنون صاحون ولديهم مشاعر الإشمئزازمن الاختلاس “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11861 ] نشر منذ 3 ساعات
حراميه منذو تاسيس نظام الملالي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين يجيك اكبر معمميهم
خامنئي ابن المتعة ويسدحكم بهذاك التصريح
بأن هذة مجرد دعوات للسلطات السعودية بتنفيذ شعيرة البراءة من المشركين كما قال اكبر ولد متعة الخميني