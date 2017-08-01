بالفيديو.. الإيرانيون يهتفون: الموت لحكومة مخادعة للناس - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

نظم الآلاف من المودعين الإيرانيين الذين نهبت أموالهم من قبل مؤسسات مالية متعلقة بقوات الحرس، متهمين الحكومة بالنهب، مرددين هتافات ” نصر من الله وفتح قريب “.

وطوقت عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين، للحيلولة دون توسيع الحركة الاحتجاجية.

وكان المحتجون يهتفون في مسيرتهم “المصارف الإيرانية سارقات وتسرق نقودنا ” ، ورددوا: ” أهذا مصرف مركزي أم مركز للسرقة ” و ” نصر من الله وفتح قريب والموت لحكومة مخادعة للناس ” و ” المواطنون صاحون ولديهم مشاعر الإشمئزازمن الاختلاس “.