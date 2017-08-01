إمام يٌبيح تناول المخدرات قبل العلاقة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

إمام يٌبيح تناول المخدرات قبل العلاقة الزوجية
أثار إمام مغربي وهو شاب سلفي ، ضجة واسعة في المغرب ، عقب إصدره فتوى غريبة خلال خطبته التي ألقاها الجمعة الفائت في أحد مساجد القرى التابعة للجنوب المغربي .
حيث قال في الفتوى التي نشرت مفاداها صحف محلية ، أنّه يحق لكل رجل متزوج من امرأة قبيحة استهلاك مادة القنب الهندي أو ما يعرف بـ ” الزطلة ” وذلك خلال فترة المساء حتى يستطيع أن يراها جميلة!
ووضع الإمام- المعروف بأفكاره المتطرفة وخطبه الحماسية- شروطا لفتواه، أهمها أن الرجال المعنيين بالأمر هم من دون سن الـ40 سنة، كما حدد وقت المساء لاستهلاك ” الزطلة ” ، حيث يتم تناولها بنحو 30 دقيقة قبل الجلسة الحميمية مع الزوجة بغرض تحفيز الرجل وعدم نفوزه من زوجته القبيحة، معتبرا هذه الطريقة المثلى لكل الرجال ممن ابتلاهن الله بزوجات قبيحات المنظر، حيث يمكنهم رؤيتهن أشبه بالحوريات جمالا!
سلطان[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 2 ساعتين
على كيف امك الدين هو
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1330 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه.😂😂😂😂😂😂
رعد[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه ياسلطان-كان قال يجوز اطفاء الانوار وتخيل القمر اثناء العلاقه الحميميه-لمن ابتلي بزوجه قبيحه وذلك احتسابا للاجر-
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياشيخ هذا عندكم ورجالكم
اما رجلنا ماوفروا احد حتى الكلاب والبهايم اشتغلوا فيها
تبيهم مايشتغلون بالقبيحات حل عني بس
الحرمه تبقى حرمه وزينه
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين
لااحد يجي مدرعم هذا الصحيح وكذا مره نسمع قصص ونقرأ تعليقات عنكم من رجال مثلكم
عمى بعيونكم وخششكم الشهبا اللهبا
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس غريبه فيه مغربيه قبيحه خخخخخخخخخخ
شكل هالشيخ جايته فتاوي وااااجد
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13539 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابارك الله فيك انت وفتواك
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا رجالنا ماعندهم ذوق
وهذا نعمة من الله
الله معمي ابصارهم واذواقهم
ونص القبيحات مخلفات درازن عيال عندنا باشيخ خخخخخخخ
والحلوات قاعدات بالبيوت
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5242 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب المخدرات للأزواج اللي زوجاتهم قبيحات والزوجات اللي متزوجين قبيحين وشيون بعد يتعاطون والا بس للذكور دون الإناث افتونا حتى ما نقع بالمحظور 😡😡ً
هذا شكله متعاطي انواع متنوعة من المخدرات قبل لا يفتي ✌🏻
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6124 ] نشر منذ 43 دقيقة
أنا سؤالي ي إمام الغفلة ويش اللي حده يتزوج امرأة قبيحة?
أنت عبيط ولا تستعبط ؟ شكل الصنف مضروب😂
مافيه شخص عاقل يبحث عن امرأة قبيحة ، حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له.
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إذا أنت مسلم وماتعرف حكم المخدرات وملحقاتها مصيبة.
الدسك22[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 37 دقيقة
صباح القشطة ياشيخ
خل دينك لك الله المستعان
اخر الزمان
رعد[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 36 دقيقة
فوفو- النساء المتزوجات قبيحين يشربون وسكي لانهن يسكرن من زبيبه-
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6124 ] نشر منذ 32 دقيقة
المحقق رويزرا
أجل القبيحات متزوجات ومخلفات درزن عوال والحلوات قاعدات ف البيوت😹😂😂
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ما أقول إلا الله يخلف ع من خلفوك مافيه فرق بين تفكيرك وتفكير إمام الغفلة اللي بالموضوع🙈
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من جدك أنتِ ؟
جميع الرجال مايتزوجون إلا امرأة جميلة ف نظرهم .
وإنتِ تشوفينها قبيحة [ مشكلتك ] كل شخص وله نظرة.
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والشخص اللي أعمى بصر و بصيرة وذوقه مدحدر هذي نعمة من رب العالمين ورأفة بـ🐒من النساء.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1085 ] نشر منذ 20 دقيقة
يبدو أنه يفتي وهو متعاطي ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15870 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه والله ما القبيح الى كلامك. وانت اومثالك ممن ينتقص خلق الله. رب العالمين. قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6124 ] نشر منذ 14 دقيقة
[ بعض ] الرجال قد يتزوج من امرأة « قبيحة » إذا له مصلحة من هالزواج ولكن هذه النوعية من الرجال قليل.
صعب تعيش مع امرأة قبيحة لأجل مصلحة تعذيب نفسي وألم وتجرع يومي للغصص😩
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حتى [ بعض ] النساء تتزوج رجل قبيح أو أكبر منها بعقود لمصلحة ما🤔🤔