إمام يٌبيح تناول المخدرات قبل العلاقة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار إمام مغربي وهو شاب سلفي ، ضجة واسعة في المغرب ، عقب إصدره فتوى غريبة خلال خطبته التي ألقاها الجمعة الفائت في أحد مساجد القرى التابعة للجنوب المغربي .

حيث قال في الفتوى التي نشرت مفاداها صحف محلية ، أنّه يحق لكل رجل متزوج من امرأة قبيحة استهلاك مادة القنب الهندي أو ما يعرف بـ ” الزطلة ” وذلك خلال فترة المساء حتى يستطيع أن يراها جميلة!

ووضع الإمام- المعروف بأفكاره المتطرفة وخطبه الحماسية- شروطا لفتواه، أهمها أن الرجال المعنيين بالأمر هم من دون سن الـ40 سنة، كما حدد وقت المساء لاستهلاك ” الزطلة ” ، حيث يتم تناولها بنحو 30 دقيقة قبل الجلسة الحميمية مع الزوجة بغرض تحفيز الرجل وعدم نفوزه من زوجته القبيحة، معتبرا هذه الطريقة المثلى لكل الرجال ممن ابتلاهن الله بزوجات قبيحات المنظر، حيث يمكنهم رؤيتهن أشبه بالحوريات جمالا!