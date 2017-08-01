الاسكان تُطلق المعهد العقاري السعودي غداً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تحت رعاية وزیر الإسكان ماجد بن عبدالله الحقیل، يبدأ غد الاربعاء، حفل إطلاق المعهد العقاري السعودي بالریاض، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولین بالمملكة .

يقدم المعهد العقاري السعودي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدریب التقني والمهني العدید من الدورات والبرامج التدريبية، التي ستسهم في زیادة نسبة السعودیین المؤهلين العاملین في القطاع العقاري بالمملكة، ویسعى لتنظیم وتطویر السوق العقاریة بالمملكة وفق أسس علمیة لتكون رافداً في إثراء القطاع العقاري.

وقال المشرف العام على المعهد العقاري السعودي المهندس محمد بن فيصل بن معمر؛ بأن المعهد العقاري السعودي سیسعى إلى رفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين في السوق العقاري، من خلال تقدیم البرامـج العـقـاریة المتـخـصّـصة على أیدي أمهر الخبراء في المجال العقاري .