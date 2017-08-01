مهرجان للتمور بالعقيق في 25 من ذي القعدة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تشهد محافظة العقيق انطلاق مهرجان التمور الأول من نوعه في منطقة الباحة وذلك في الـ 25 ذو القعدة الحالي وذلك ضمن فعاليات صيف الباحة 38 .

ويقدم تجار التمور والمزارعون عروض لأجود أنواع التمور وأشهرها في محافظة العقيق ومراكزها على مدى أسبوع، يصاحبه عدد من الفعاليات والمحاضرات التوعوية حول الزراعة والنخيل .

وأوضح رئيس لجنة التنمية بالعقيق عبدالله البعيص أنه يتم حالياً التجهيز للمعرض الذي سيعطى مزيداً من الاهتمام والتميز لفريق العمل الهادف إلى تحقيق التطلعات والعمل على إضافات تسهم في اكتساب مستجدات تبرز مهرجان التمور، وتقديم الخدمات للمزارعين ورواد السوق في أحد أهم أسواق التمور؛ سعياً لتحقيق التميز والنجاح للمهرجان .

وبين أن محافظة العقيق تشتهر بإنتاج التمور مما يجعل من المعرض نواة لمهرجانات قادمة، حيث سيتم عروض التمور بأنواعها، بالمهرجان وعرض فسائل النخيل، وإقامة مزاد علني بالمهرجان، وإقامة محاضرات تثقيفية عن الزراعة من مختصين من جامعة الملك سعود, لافتاً أنه سيتم تخصيص ساحة مخصصة للتحميل والتنزيل وشحن التمور على مساحة 8000 م2 وسيتم تهيئتها بالكامل بالتعاون مع بلدية محافظة العقيق وفرع الشؤون الزراعية بالمحافظة، من خلال 40 مبسطاً مخصصة للسعوديين لخدمة المتسوقين في سوق يطغى بيع الجملة والقطاعي فيه على مبيعاته وسيكون العرض متاحاً طيلة أوقات عمل المهرجان وليس حصراً على وقت المزايدات، مما يتيح للمستهلكين فرصة الشراء خارج أوقات المزايدات .

يذكر أن محافظة العقيق تضم ما يقارب ٤٨٠٠٠ نخلة منتجة عدا عن كونها محاطة بمراكز ومحافظات أخرى تشتهر بزراعة النخيل كتربة ورنية وجعبة، وسيشكل المهرجان منفذاً تسويقياً مهماً ويوفر فرصاً استثمارية لأهالي المحافظة عموماً وشبابها بشكل خاص .