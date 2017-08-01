" كفاءة الطاقة " : زيادة " النجوم " يقلل الاستهلاك - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نصح مختصون في برامج ” كفاءة الطاقة ” ، المواطنين والمقيمين، باختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال المختصون:” كلما زاد عدد النجوم في ” بطاقة كفاءة الطاقة ” التي يتم وضعها على الجهاز زادت كفاءته، وقل استهلاكه للطاقة “.

وبينوا أنه من العوامل التي تؤثر على استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية ( الحجم والتقنية المستخدمة)؛ الذي له أثر بالغ على كفاءة الجهاز، لذا كان من أحد الأهداف الرئيسية لبطاقات كفاءة الطاقة هو وضع طريقة سهلة للمستهلك للمقارنة بين الأجهزة المنزلية فكلما زاد عدد النجوم دل ذلك على كفاءتها الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية. وهو ما يحفز الشركات الصانعة في تبني أحدث التقنيات وأكثرها توفيراً للطاقة.