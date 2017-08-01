قدمت الطعام لمتشرد في الشارع والصحف تكشف هويته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

لم تستطع كارين غومبو المرأة الفرنسية ان تمر بجانب الرجل الذي رأته في الشارع يبحث في القمامة عن شيء يتناوله فـقدمت للمتشرد الطعام الذي كانت قد اشترته لنفسها وأكملت طريقتها بشكل طبيعي.

لكي تتفاجأ بعد يومين بأن الصحف تتحدث عن ما حصل معها ذلك اليوم في أحد شوارع نيويورك والصعقة كانت أن الرجل الفقير والمتشرد كان ريشارد جير وقد كان في صدد تصوير مشهد من أحد أفلامه والذي يلعب فيه دور الرجل الذي لا مأوى له. وقد أمضى ريشارد غير ساعات عدة في الشارع لكي يستطيع اتقان دوره هذا ويختبر التجربة عن كثب.

وقال جير في تصريحات إعلامية ، انه لم يعلم أحد هويته بسبب التغيير في مظهره ولم يلتفت أيّ من المارة لمساعدته سوى كارين لذلك لم يستطع سوى التحدث عنها في الصحف فهي امرأة بغاية النبل ويجب أن تكون مثالًا نقتدي به جميعنا!