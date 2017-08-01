تدشين عدد من المشروعات التحسينية بمستشفى المحافظة العام - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، أمس المرحلة الثانية لعددٍ من المشروعات التطويرية والتحسينية بمستشفى المحافظة العام، تضمنت قسم إدارة الجودة وسلامة المرضى، وقسم العيادات الخارجية وقسم المختبر وبنك الدم ، وأماكن الانتظار بالأقسام كافة، والصالة الترفيهية للأطفال ، ودشن إلكترونياً قاعة التدريب والتعليم المستمر، وقسم التثقيف الصحي، كما قام المحافظ بجولة على أقسام التنويم وزار المرضى .

وأوضح مدير المستشفى الاخصائي فهد بن محمد الممخور، أن مشروعات التحسين تُعد من أهم المشروعات المباشرة لخدمة المرضى إذ تسهم في تسهيل إجراءات العمل وتقليص وقت الانتظار لمراجعي العيادات، مبيناً إلى أن تلك المشروعات تأتي ضمن برنامج التحول الوطني وفقاً لتوجه وزارة الصحة وتتماشي مع رؤية المملكة 2030.