تركيا تحاكم " 500 " متهم بينهم " عبدالله غولن " - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تحاكم تركيا اليوم الثلاثاء، حوالي 500 شخص اعتقلوا خلال المداهمات التي جاءت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وذلك بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة في أكبر قاعة محاكمة أقيمت خصيصاً داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ1558 شخصاً .

وتجري محاكمة 486 مشتبهاً به في قاعة أعدت خصيصاً لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان ، والمشتبه بهم متهمون بإدارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية في شمال غرب العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان ، ومن بين المتهمين أيضاً هناك 461 قيد الاعتقال وسبعة ما زالوا فارين، فيما الباقون يحاكمون وهم طلقاء.

ويعتبرالمشتبه به الرئيسي ويحاكم غيابياً هو الداعية الاسلامي فتح الله غولن، المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه نفياً قاطعاً من الولايات المتحدة، حيث يقيم في المنفى.