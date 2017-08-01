4.5 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونيسيف ” أن 4 ملايين ونصف المليون طفل لا يذهبون إلى مدارسهم في اليمن.

وأوضحت المنظمة أن سبب عدم تمكين الطلاب من العودة إلى مدارسهم هو عدم صرف رواتب المعلمين منذ قرابة عام كامل، نتيجة الحرب التي يعاني منها اليمن، نتيجة تمرد الحوثيين وقوات صالح .

ويذكر أنه توقفت عملية صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن منذ أغسطس 2016 وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارًا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم، إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن البنك لم يتمكن من صرف مرتبات الموظفين.