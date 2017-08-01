نادي فطن بشرورة يختتم برنامج " المستثمرون الشباب " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اختتم نادي فطن النوعي الصيفي بمحافظة شرورة أمس، برنامج ” المستثمرون الشباب ” لطالبات المرحلة الثانوية، ضمن سلسلة برامجه وفعاليته لهذا العام.

وهدفت الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بحضور 200 طالبة, إلى ترسيخ مبدأ التكامل بين وزارة التعليم والجهات الأخرى، وتنمية المهارات الشخصية في إدارة المال وإقامة المشاريع الصغيرة، وتحقيق الاستقرار النفسي من خلال الاستقرار والاكتفاء الذاتي المادي، وربط الشباب بالجهات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة.