مجمع كسوة الكعبة يعقد اجتماعا مع وفد من " المواصفات والمقاييس " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عقد مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة اليوم, اجتماعاً بوفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, بحضور مدير خدمات المستفيدين فرع الهيئة بجدة أسامة محمد دحلان الغزالي ومدير هيئة الغزل والنسيج بالرياض سعد آل حاتم ومشرف مختبر النسيج محمد العتيبي.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور باجودة, بالحضور مثمناً الدور التي تقوم به الهيئة في نشر ثقافة الجودة بجميع النشاطات الصناعية والخدمية , وتوليها المهمات التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة, مؤكداً اهتمام الرئاسة بمبدأ الجودة وإنشاء وحدة بمسمى وحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وترتبط إدارياً بإدارة المجمع وذلك لرفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة ومخرجات المجمع ومراقبة أمورها والمنتجات التي ينتجها المجمع.

وأشار إلى أن الاجتماع توصل إلى وضع خطة عمل لمدة زمنية مقترحة يجري فيها إعداد الخطوات العملية وتكليف الكفاءات العلمية والعملية للوصول لوضع مواصفة شاملة لكسوة الكعبة المشرفة وتوثيقها وتحضير آلية التحديث والرفع بشأن التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجانبين.

من جانبه عبر الوفد, عن شكره واعتزازه بتعامله وبتواجده في هذا الصرح الشامخ مبدياً استعداده التام في التعاون والدعم واصفاً عمل الهيئة بأنه تحويل الممارسة التي تمتد لسنوات وتراكم الخبرات في الصناعة والنسيج حتى تبلغ معياراً يمكن القياس عليه وتكراره ونقله للتطبيق بمعنى آخر تحويل المواصفات إلى مقاييس تعني ثقة مرجعية في هذا المجال مراعياً السلامة والصحة والمراجعة الدورية لإثبات الفعالية والجودة وأن للهيئة مرجعية علمية ومختبرات تشبه الأكاديمية في جميع التخصصات العلمية .