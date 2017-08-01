مفاجأة جديدة لعملاء " كريم " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وضعت شركة كريم تأمين شخصي ضد الحوادث على جميع العملاء والكباتن خلال المشاوير، واضعة بذلك معياراً جديداً في سلامة وحفظ حقوق العملاء والكباتن لتؤكد بأنهم في أعلى سلم الأولويات.

وستضمن وثيقة التأمين التعاوني التي ستكون مفعلة خلال فترة المشاوير على منصة كريم، تعويض العميل أو الكابتن ” أو ورثتهم الشرعيين ” ، في حالة تعرض أي منهم، خلال المشوار لحادث أدى لإصابته أو تعرضه لحالة من حالات العجز الدائم أو المؤقت، أو الوفاة، بالإضافة إلى التعويض عن المصاريف الطبية المتكبدة بالضرورة للعلاج من إصابته جسدية نتيجة حادث بحد أقصى محدد.

وتعاقدت شركة كريم لتقديم هذه الخدمة مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة في التأمين التعاوني والمرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث بدأ تفعيل هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية ومصر وباكستان، على أن تطبق في بقية الأسواق في مراحل لاحقة.

وتشهد المملكة وفاة ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بسبب حوادث المرور كل يوم وفق التقرير السنوي لعام 2015 للمديرية العامة للمرور.

وقال عزير موسى، مدير عام عمليات كريم في المملكة: ” عندما يعتمد علينا ملايين العملاء لتنقلاتهم، فإنهم يضعون ثقتهم بنا، بذلك نحن نعمل على حمايتهم وحفظ حقوقهم عبر التأمين على عملائنا وكباتنتنا طالما هم في مشوار عبر منصة كريم، لتوفير تجربة نقل آمنة تعمل حقا على تسهيل حياة الناس في المنطقة “.

وأضاف: ” كنا دائما نقول بأن -كريم أأمن لك- وعبر هذه المبادرات سيتعزز هذا الهدف الذي نسعى دائما لتحقيقه “.

وكانت كريم قد بادرت بالعديد من الخطوات لرفع مستوى الأمن والسلامة للعملاء والكباتن، بما فيها تقنية “بصمة الوجه” للتعرف على الكباتن، وتقنية حجب الأرقام الشخصية في الاتصالات بين العملاء والكباتن.

وتبدأ إجراءات الأمن والسلامة في كريم من عملية تسجيل الكباتن الدقيقة عبر المقابلة المباشرة والتدريب المكثف، والحصول على البصمات والوثائق الشخصية والسجل الجنائي للكابتن، وخلال المشاوير نقدم خدمة العملاء عبر الهاتف على مدار الساعة كما نقوم بتعقب الرحلة بشكل لحظي، فيما تحظى تقييمات العملاء بعد نهاية المشوار باهتمام بالغ لرفع مستوى الجودة.