منظمة الخصوصية تطالب بمقاضاة " جوجل " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

منعاً لفرض الهيمنة الإليكترونية طالبت منظمة بارزة في مجال حقوق الخصوصية الأمريكية، من لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة التحقيق في برنامج إعلانى جديد لـ ” جوجل ” ، يربط سلوك العملاء على الإنترنت بمشترواتهم في المتاجر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم الشكوى القانونية من مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية أمام لجنة التجارة الفيدرالية أمس الإثنين، وتدعي أن جوجل حصل مؤخرًا على مجموعة من المعلومات الحساسة للغاية، مثل سجلات مشتروات بطاقات الائتمان لأغلبية المستهلكين الأمريكيين، دون أن تكشف كيفية حصولها على المعلومات أو تمنح المستهلكين سبلا للاختيار.

وذكرت المنظمة أن عملاق البحث يعتمد على تقنية سرية لحماية البيانات وهي الطريقة التي يرجح أن تتعرض للقرصنة أو أي اختراق للبيانات.

وقال المدير التنفيذى للمنظمة مارك روتنبيرج، إن جوجل تسعى لمد هيمنتها من العالم الإلكتروني للعالم الحقيقي، والعالم غير المتصل بالإنترنت، ويجب أن تنظر لجنة التجارة الفيدرالية في الأمر صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية .