الهلال الأحمر بنجران يطلق خمس دورات مجانية في الإسعافات الأولية - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت إدارة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران أنها ستعقد خمس دورات مجانية في الإسعافات الأولية، بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء، لجميع سكان الحد الجنوبي رجال ونساء، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، الذي يختص في تدريب المواطن والمقيم على الطريقة الصحيحة في الإسعافات الأولية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس, أن الدورات الخمس تستهدف كلاً من سكان حي الحضن، وحي نهوقة، وحي السد، وحي الموفجة، وحي الجربة، وحي رجلاء، وحي الشرفة، وحي خباش، وحي الخضراء، مشيراً إلى أنها تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بالتصرف السليم مع حالات الإصابات والأمراض الخطيرة، والتعامل معها بطريقة مثالية حتى وصول المختصين .

وبيّن آل دويس, أن التسجيل في الدورات يكون عن طريق التواصل على هاتف تدريب الهلال الأحمر في المنطقة، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو عن طريق الرقم الموحد 920022776.