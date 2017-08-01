سياحة الطائف تواصل جولاتها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، جولاته الرقابية والميدانية على مرافق الإيواء السياحي بمختلف تصنيفاتها، إضافة إلى جولاتها الرقابية على مكاتب السفر والرحلات بالمحافظة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لزوار المحافظة خلال موسم صيف 38 .

وأكد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة خالد بن حامد القهرة أن هذه الجولات الرقابية تأتي وفقاً لخطط العمل الموسمية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحرص سموه الشديد على ضرورة ومواصلة العمل لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار والمصطافين والسائحين .

وبين أن سياحة الطائف ومنذ بداية موسم صيف 38 نفذت أكثر من 336 جولة رقابية وزيارة ميدانية، جرى خلالها ضبط 64 مخالفة، شملت مخالفة الأسعار وسوء نظافة المرفق السكني، وعدم إبراز التراخيص، ومخالفات المزاولة وعدم وجود ترخيص من الهيئة، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة في بعض المرافق السكنية السياحية .

وأشار القهرة إلى أن الهيئة تلقت 152 شكوى صادرة من الزوار والمصطافين ضد مرافق الإيواء السياحي شملت شكاوى سوء خدمات مقدمة وسوء النظافة وتجاوز الأسعار المحددة، مبيناً أنه تم التعامل مع 131 شكوى منها وما زالت 21 شكوى تحت الإجراء، داعياً في الوقت ذاته جميع الزوار والمصطافين للاستفادة من خدمات هاتف مركز الاتصال السياحي ( 19988) المتوفر على مدار الساعة الذي يتيح استقبال ملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة أو استفساراتهم عن برامج الفعاليات المنفذة والمواقع السياحية بالمحافظة .