2525 طبيب أسنان مقيم يعملون في العيادات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تتزايد أعداد أطباء الأسنان العاطلون عن العمل يوماً بعد يوم رغم استيفاء شروط التعيين، والعجز الكبير لدي الوزارة إلا أن بعضهم لا يزال على قوائم الانتظار منذ عامين بعد ما عانوه من مشقة دراسة ثم البحث عن عمل .

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد كليات طب الأسنان في السعودية وصل إلى 26 كلية، تُخرج قرابة 3 آلاف طالب وطالبة سنوياً، فيما بيَّنت أن عدد أطباء الأسنان المقيمين ممن يعملون في العيادات بلغ 2525 طبيبًا.

وأشارت الإحصائي أن هناك حاجة إلى نحو 3500 طبيب لتشغيل أكثر من 2280 مركزًا صحيًّا في مختلف مناطق السعودية، إضافة إلى حاجة مراكز طب الأسنان والمدن الطبية والمستشفيات العسكرية لأطباء أسنان، ومع ذلك جاء الاحتياج ضعيفًا للغاية.