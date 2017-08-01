استئصال خلايا سرطانية من مواطنة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن الفريق الطبي في قسم الجراحة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بحمد الله، من إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 80 عاماً بعد إجراء عملية استئصال خلايا سرطانية بملتقى المستقيم و القولون .

وكان اكتشاف المرض، بعد أن وصلت المواطنة إلى قسم الطوارئ، إذ تبين بعد الفحص المبدئي أنها تعاني من وجود آلام حادة في البطن وانتفاخ و فقدان الشهية، وغثيان مع أعراض الإمساك و نقص بالوزن .

وبعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة, تبين بوجود خلايا سرطانية في ملتقى المستقيم والقولون حيث قرر الفريق الطبي بقسم الجراحة، إجراء عملية لاستئصال الخلايا السرطانية بالكامل, وإيصال القولون للقناة الشرجية بأجهزة حديثة، إذ تم تجهيزها قبل إجراء العملية, لتتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وقد خرجت المواطنة معافاة وأعطيت مواعيد متابعة بالعيادات الخارجية .

يذكر أن سرطان المستقيم هو السرطان الذي ينشأ في الجزء الأخير من المستقيم, يصنف كنوع خاص لوحده، رغم أنه ينتمي لمجموعة الأورام لسرطان القولون والمستقيم، وذلك لأنه يختلف قليلاً من حيث الأعراض و المضاعفات وإمكانيات العلاج, ويعد سرطان المستقيم هو ثالث أنواع السرطانات في العالم، كما أنه السبب الثالث للموت من الأورام السرطانية وقد يؤدي لأعراض كآلام البطن و انسداد الأمعاء أو الدم في البراز ويؤدي لمضاعفات إذا ما انتشر إلى الأعضاء المجاورة كما أن سرطان المستقيم يستطيع الانتشار إلى أعضاء بعيدة كالكبد .

وتوجد عدة إمكانيات لعلاج سرطان المستقيم كالمعالجة الجراحية، العلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي، ويُمكن الشفاء منه بعد العلاج بشرط علاجه في مراحله المبكرة, يُصيب سرطان المستقيم حوالي 5-6% من الأشخاص أي شخص من كل عشرين, ويُصيب كبار السن في معظم الحالات بعد سن الخمسين .