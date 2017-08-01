القتل تعزيراً بأحد مهربي الهيروين بالمنطقة الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد المهربين لكميات من الهيروين المخدر وفيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وقد تم القبض على المدعو زبير أحمد محمد أفضل ـ باكستاني الجنسية ـ عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ؛ وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني زبير أحمد محمد أفضل اليوم الثلاثاء 1438/11/9هـ في المنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم , وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .