بالفيديو..طلبة مصريين يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ابتكر طلبة مصريين في الجامعة الألمانية، أجهزة تساعد مرضى الشلل الرعاش على تحريك أطرافهم من خلال إشارات المخ.

وأفاد أحد الطلبة أن الجهاز مكون من جزئين ” خوزة ” و ” قفاز ” ، يوضع الجزء الأول على الرأس والثاني على الطرف الذي يوجد به مشكلة، وعندما يبدأ الشخص في التفكير يعطي إشارات للطرف المصاب.