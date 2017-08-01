 بالفيديو..طلبة مصريين يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو..طلبة مصريين يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل

بالفيديو..طلبة مصريين يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل
نورة الشهري(صدى):

ابتكر طلبة مصريين في الجامعة الألمانية، أجهزة تساعد مرضى الشلل الرعاش على تحريك أطرافهم من خلال إشارات المخ.

وأفاد أحد الطلبة أن الجهاز مكون من جزئين ” خوزة ” و ” قفاز ” ، يوضع الجزء الأول على الرأس والثاني على الطرف الذي يوجد به مشكلة، وعندما يبدأ الشخص في التفكير يعطي إشارات للطرف المصاب.


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