بالفيديو..طلبة مصريين يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..طلبة مصريين يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل
ابتكر طلبة مصريين في الجامعة الألمانية، أجهزة تساعد مرضى الشلل الرعاش على تحريك أطرافهم من خلال إشارات المخ.
وأفاد أحد الطلبة أن الجهاز مكون من جزئين ” خوزة ” و ” قفاز ” ، يوضع الجزء الأول على الرأس والثاني على الطرف الذي يوجد به مشكلة، وعندما يبدأ الشخص في التفكير يعطي إشارات للطرف المصاب.
👈طلبة مصريين ف الجامعة الألمانية #مصر👈 يبتكرون أجهزة تساعد مرضى الشلل الرعاش ع تحريك أطرافهم من خلال إشارات المخ. pic.twitter.com/KtygzyUg5B
— 🌞SH 🅰 MS 🌞 (@SHamS_golD80) August 1, 2017
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