رفض تطليق زوجته فأقتلعوا عينيه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أرتكب مجموعة من الشباب جريمة بشعة هزت سيناء بأكملها بعد أن اقتلعوا عيني مصري يٌدعى ” سالم رمضان ” بمنطقة سانت كاترين بجنوب سيناء ، لإجباره على تطليق زوجته .

وروى سالم الواقعة لـإحدى الصحف المحلية ، قائلا ، إنه يقيم بقرية السباعية بمنطقة سانت كاترين، حيث ينتمي لإحدى القبائل هناك، وذات يوم فوجئ بمجموعة من أبناء القبيلة يطلبون منه تحت تهديد السلاح تطليق زوجته تمهيداً لخطبتها من أحد الشباب، وطالبوه بتوثيق الطلاق، مهددين إياه باقتلاع عينيه لو لم ينفذ ذلك .

وعقب رفضه لتنفيذ طلبهم أختطفوه من منزله تحت تهديد السلاح، وأقتلعوا عينيه بآلة حادة، ثم تركوه في منطقة نائية تبعد عن سانت كاترين بنحو 40 كيلومتراً.

وقال سالم إنه تعرض للنزيف ولم يعد يبصر، وأبلغ هؤلاء الشبان والدته بمكانه، حيث وصلت ومعها أحد أقاربه لمكانه، وقاموا بنقله إلى مستشفى بالإسماعيلية، وهناك وجه اتهاما رسميا لهؤلاء الشباب، وحرر محضرا ذكر فيه تفاصيل الواقعة، ونقلته إدارة المستشفى لمستشفى جامعة الزقازيق، حيث أكد الأطباء إصابته بتهتك في القرنية وتفريغ ذاتي بالعين اليسرى واليمنى.

وأكد سالم ، أن زوجته قالت أن المتهمين بيننا ، وأنها لا تعلم إذا كان قد تم تطليقها أم لا، حيث انهم أوهموا أسرة زوجتي وشقيقها بأنني طلقها غيابياً، وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أنهم ارتكبوا جريمتهم لإجباره على تطليقها.