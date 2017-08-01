الجزيرة المتخبطة تهاجم المملكة لاستقبال الصدر وتتجاهل علاقة الدوحة بإيران - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

استمرارًا لتخبط الجزيرة القطرية هاجمت قناة الفتنة المملكة العربية السعودية على خلفية استقبال نائب الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، متناسية في الوقت نفسه التقارب القوي بين الدوحة وإيران.

التقرير الذي أقل ما يقال عنه أنه ” خائب ” حسب وصف كثير من المختصين ركز على علاقة الرياض ببغداد معتبرًا أنها باب خلفي للتواصل مع إيران حسب زعمهم، ولم يتطرق بأي شكل للعلاقة الواضحة بين قطر وإيران واتخاذ طهران للدوحة مطية لتنفيذ مخطط الهلال الشيعي في المنطقة وإثارة القلاقل في المنطقة للوصول لهذا الهدف.

تقرير أثار حنق الكثيرين الذين تساءلوا عن ماذا تبغي بالضبط ففي اطار سعيها للهجوم على المملكة تقوم بقلب الأحداث وتحويرها لما يتناسب مع أجندتها، وهو ما يجعلهم يقولون ” لا كدا عاجب ولا كدا عاجب “.