بالصور.. أم تلقي طفلتها بالغابة وما حدث غير متوقع - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أم تلقي طفلتها بالغابة وما حدث غير متوقع
في واقعة تقشعر لها الأبدان ، ألقت أم بطفلتها الرضيعة في الغابة لتأكلها الحشرات.
عثر حارس معمل روسي يُدعى دنيس سارانزيف ، خلال قيامه بجولته الاعتيادية ، على مقربة من مكان عمله على طفلة رضيعة وهي تبكي تركت وسط الغابة.
حيث اثناء جولته عثر دنيس على كيس بلاستيكي وضعت في داخله طفلة وكانت مغطاة بالأوساخ والحشرات، وعلى الفور اتصل بالشرطة واصطحب الطفلة إلى المستشفى .
واكتشف الأطباء أن النمل تسلل إلى داخل أذنيها، ولكنها مازالت حية ، وأطلق عليها العاملون في المستشفى اسم كريستينا.
وتمكنت الشرطة من التعرف إلى هوية والدتها البيولوجية. وهي أوليسيا لوكيانوفا وتبلغ الـ22 من عمرها. وقالت خلال التحقيق معها إنها تعرضت للاغتصاب.
إلا أن التحريات أظهرت عدم صحة ذلك. وتبين أن السبب هو عدم رغبتها في الاعتناء بالطفلة .
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5243 ] نشر منذ 4 ساعات
كافرة ما عليها شرهه
سلطان[ عدد التعليقات: 243 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنة الله على الظالمين
رعد[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 3 ساعات
عيونها تحزن من النمل -حقها من ربطها في الغابه عريانه للنمل ياكل ويدخل في كل شي-الجزاء من جنس العمل-
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9794 ] نشر منذ 3 ساعات
وحتى لو تعرضتي للاغتصاب
الحمل وصار والطفله مالها ذنب
وانتم شعوب لايحكمكم دين ولامله
يعني ان احتفظتي بالطفله مالاحقك شي
وليس بعد الكفر ذنب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1721 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله