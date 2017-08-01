بالصور.. أم تلقي طفلتها بالغابة وما حدث غير متوقع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة تقشعر لها الأبدان ، ألقت أم بطفلتها الرضيعة في الغابة لتأكلها الحشرات.

عثر حارس معمل روسي يُدعى دنيس سارانزيف ، خلال قيامه بجولته الاعتيادية ، على مقربة من مكان عمله على طفلة رضيعة وهي تبكي تركت وسط الغابة.

حيث اثناء جولته عثر دنيس على كيس بلاستيكي وضعت في داخله طفلة وكانت مغطاة بالأوساخ والحشرات، وعلى الفور اتصل بالشرطة واصطحب الطفلة إلى المستشفى .

واكتشف الأطباء أن النمل تسلل إلى داخل أذنيها، ولكنها مازالت حية ، وأطلق عليها العاملون في المستشفى اسم كريستينا.

وتمكنت الشرطة من التعرف إلى هوية والدتها البيولوجية. وهي أوليسيا لوكيانوفا وتبلغ الـ22 من عمرها. وقالت خلال التحقيق معها إنها تعرضت للاغتصاب.

إلا أن التحريات أظهرت عدم صحة ذلك. وتبين أن السبب هو عدم رغبتها في الاعتناء بالطفلة .