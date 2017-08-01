برنامج موهبة الإثرائي ينظم دورة الإسعافات الأولية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظم برنامج موهبة الإثرائي الصيفي لعام 2017 بجامعة أم القرى اليوم، ” دورة الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي ” ، بالتعاون مع القسم النسائي في إدارة الهلال الأحمر السعودي .

وهدفت الدورة التي قدمتها عضو جمعية القلب الأمريكية والهلال الأحمر السعودي أمل سعد, إلى رفع الوعي الصحي للموهوبات والتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية, وما يجب فعله في الحالات البسيطة و الحرجة, كانسداد مجرى الهواء المفاجئ، وإنعاش القلب والتنفس (CPR)، والغرق، والجروح، والنزيف، والحروق، و الكسور، وكذلك إصابات البطن والصدر والعين، الصدمة، الإغماء والغيبوبة، والإصابات في حالة الحوادث الكبيرة، وإصابات الأطفال والوقاية منها .

وأوضحت مشرفة الأنشطة اللاصفية الدكتورة سمية حريري, أن دورة الإسعافات الأولية من أهم الدورات التي ستقدم ضمن فعاليات الأنشطة اللاصفية لبرنامج موهبة 2017 , حيث أنها تساعد الموهوبات على تقديم الخدمات الإسعافية الأساسية وتعديل الصور الذهنية الخاطئة .