غرفة أبها تدرب 60 طالبا من أبناء الشهداء والموهوبين مجانا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تبنت الغرفة التجارية الصناعية بأبها, تدريب 60 طالباً من أبناء الشهداء والموهوبين بمنطقة عسير في برنامج اللغة الإنجليزية مجاناً ، بعد التعاقد مع أحد المعاهد المتخصصة لمدة عام ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بعسير .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي, أن هذه المبادرة الوطنية تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير لخدمة شباب المنطقة الموهوبين وأبناء الشهداء الذين قدموا دمائهم وأرواحهم لخدمة الدين والمليك والوطن .

وأفاد المهندس المبطي أن البرنامج المقدم ينفذ بناء على توصيات اجتماع مجلس الإدارة لتبني أبناء الشهداء والطلاب الموهوبين بعسير ومنحهم الفرص التدريبية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة في إطار خدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن البرنامج يستمر لمدة عام كامل بالتعاون مع إدارة التعليم بعسير .