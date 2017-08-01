تنظيم " الحمدين " أمام محكمة الجنايات الأيام القادمة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

ستشهد ساحات المحاكم الدولية خلال الأيام القادمة محاكمات من نوع جديد فبعد الخراب والدمار الذي لحق بالمنطقة العربية من الدوحة ونظامها ستقع الإمارة الصغيرة تحت طائلة القانون وتطاردها الملاحقات القضائية أمام المحاكم الدولية

وقالت مصادر حقوقية مصرية، أنه تم البدء في جمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في سيناء وأهالي الشهداء الذين قتلتهم التنظيمات الإرهابية في أولى الخطوات العملية لتشكيل فريق قانوني مصري عربي دولي لملاحقة قطر والدول الداعمة للإرهاب؛ حيث من المقرر تقديم الملفات حين اكتمالها إلى لاهاي؛ حيث المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة؛ تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي بالتعاون مع الفيدرالية العربية، تعمل على ملاحقة الدول الراعية للإرهاب وفي القلب منها قطر أمام المحكمة الجنائية، وتهدف إلى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية.