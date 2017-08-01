تنظيم " الحمدين " أمام محكمة الجنايات الأيام القادمة - صحيفة صدى الالكترونية

تنظيم ” الحمدين ” أمام محكمة الجنايات الأيام القادمة
ستشهد ساحات المحاكم الدولية خلال الأيام القادمة محاكمات من نوع جديد فبعد الخراب والدمار الذي لحق بالمنطقة العربية من الدوحة ونظامها ستقع الإمارة الصغيرة تحت طائلة القانون وتطاردها الملاحقات القضائية أمام المحاكم الدولية
وقالت مصادر حقوقية مصرية، أنه تم البدء في جمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في سيناء وأهالي الشهداء الذين قتلتهم التنظيمات الإرهابية في أولى الخطوات العملية لتشكيل فريق قانوني مصري عربي دولي لملاحقة قطر والدول الداعمة للإرهاب؛ حيث من المقرر تقديم الملفات حين اكتمالها إلى لاهاي؛ حيث المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلن رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة؛ تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي بالتعاون مع الفيدرالية العربية، تعمل على ملاحقة الدول الراعية للإرهاب وفي القلب منها قطر أمام المحكمة الجنائية، وتهدف إلى تعويض ضحايا العمليات الإرهابية.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 4 ساعات
بما ان مصر بدأت في جمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في سيناء وأهالي الشهداء الذين قتلتهم التنظيمات الإرهابية في أولى الخطوات العملية لتشكيل فريق قانوني مصري عربي دولي لملاحقة قطر والدول الداعمة للإرهاب فأن تلك الخطوة فرصة هامة للغاية ان تطلب مصر تعويضات من قطر للاضرار التى لحقت ايضا للاقتصاد المصرى من جراء تلك الافعال وكذلك تعويض ضحايا العمليات الإرهابية من المصريين ولكن الاهم تعويض مصر للاضرار الاقتصادية وانهيار السياحة بمصر من تلك الافعال وللحكومة المصرية ان تطلب تعويضات ب 50 مليار دولار من قطر نتيجة الاضرار الاقتصادية وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية من المصريين.