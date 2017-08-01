⁠⁠⁠⁠⁠الأمير الوليد أقوى شخصية عربية مؤثرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

واصل الأمير الوليد بن طلال احتلاله للمرتبة الأولى في القائمة التي تضم أهم 50 شخصية عربية مؤثرة في العالم، وذلك للعام الثامن على التوالي.

واختارت مجلة الشرق الأوسط الأمير الوليد كأهم شخصية لعام 2016؛ نظراً لقدراته وتمكنه من استكشاف فرص الأعمال الناجحة والمشاريع الجديدة، وعمل مؤسساته في المشاريع الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وتُعدّ شركة المملكة القابضة أحد أهم شركات الاستثمار عالمياً، فيما تساهم مؤسسته ” الوليد للإنسانية ” بالدعم والمبادرة في العديد من المشاريع التنموية والخيرية حول العالم.