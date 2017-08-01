لص يبتلع 9 أحجار ألماس بقيمة 6 ملايين دولار لسرقتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في محاولة سرقة فاشلة ، أقدم لص أُردني على سرقة سرقة متجر للألماس في هونغ كونغ الصينية ، بعد أن قام بالاعتداء على موظف المتجر وضربه.

حيث أنه اثناء قيام اللص فتح الخزنة لسرقة المال، عملت صفارات الإنذار على الفور، دفعت رجال الشرطة للحضور بسرعة وإلقاء القبض على اللص الذي ارتبك وحاول الاختباء، لكن دون جدوى.

وخلال عملية السرقة، قام اللص الأردني بابتلاع 9 أحجار من الألماس بقيمة 6 ملايين دولار، كما عثرت الشرطة على 8 أحجار أخرى من الألماس في جيبه، بلغت قيمتها 89 مليون دولار، بحسب صحف محلية .