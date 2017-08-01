خادمة تخطف طفلة وتتوجه إلى المطار للهروب بها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت خادمة فلبينية ، على اختطاف ابنة مخدومتها ، محاولة الهروب بها خارج لبنان .

ومن جانبها أبلغت العائلة الجهات الأمنية المختصة التي باشرت بالبحث عن العاملة والطفلة ، وتم العثور على العاملة والفتاة الصغيرة، في مطار بيروت أثناء محاولتها السفر إلى الخارج مصطحبة الطفلة معها.

ولم يُعرف حتى اللحظة سبب إقدام العاملة على خطف الطفلة .