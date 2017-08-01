 خادمة تخطف طفلة وتتوجه إلى المطار للهروب بها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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خادمة تخطف طفلة وتتوجه إلى المطار للهروب بها

خادمة تخطف طفلة وتتوجه إلى المطار للهروب بها
أماني الغامدي(صدى):

أقدمت خادمة فلبينية ، على اختطاف ابنة مخدومتها ، محاولة الهروب بها خارج لبنان .

ومن جانبها أبلغت العائلة الجهات الأمنية المختصة التي باشرت بالبحث عن العاملة والطفلة ، وتم العثور على العاملة والفتاة الصغيرة، في مطار بيروت أثناء محاولتها السفر إلى الخارج مصطحبة الطفلة معها.

ولم يُعرف حتى اللحظة سبب إقدام العاملة على خطف الطفلة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1851 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمد لله تم القبض عليها و ارجاع الطفلة لاهلها

[ عدد التعليقات: 5243 ] نشر منذ 4 ساعات

خيب الله امالهم 😱

[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين

جعلتس الماحي وش تبان بالورعه

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