خادمة تخطف طفلة وتتوجه إلى المطار للهروب بها - صحيفة صدى الالكترونية

خادمة تخطف طفلة وتتوجه إلى المطار للهروب بها
أقدمت خادمة فلبينية ، على اختطاف ابنة مخدومتها ، محاولة الهروب بها خارج لبنان .
ومن جانبها أبلغت العائلة الجهات الأمنية المختصة التي باشرت بالبحث عن العاملة والطفلة ، وتم العثور على العاملة والفتاة الصغيرة، في مطار بيروت أثناء محاولتها السفر إلى الخارج مصطحبة الطفلة معها.
ولم يُعرف حتى اللحظة سبب إقدام العاملة على خطف الطفلة .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1851 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله تم القبض عليها و ارجاع الطفلة لاهلها
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5243 ] نشر منذ 4 ساعات
خيب الله امالهم 😱
المحقق رويزا[ عدد التعليقات: 1430 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعلتس الماحي وش تبان بالورعه