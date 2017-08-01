أمين نجران المكلف يتفقد مشروع مبنى مركز الخدمات البلدية بحي الفهد - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش أمس، بجولة تفقدية لمشروع مبنى مركز الخدمات البلدية في حي الفهد الشمالي، واطلع خلالها على مراحل العمل المنفذة ونسبة الإنجاز، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروعات وبرامج الأمانة التي تحت التنفيذ.

و أفاد آل حرفش أن المشروع يأتي ضمن إنشاء عدد من مراكز الخدمات البلدية التي تنفذها أمانة منطقة نجران حالياً في كلٍ من ” حي النهضة، وحي أبا السعود، وحي الشرفة، وحي الفهد ” ، التي ستسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على المختصين بضرورة مضاعفة الجهود وإنهاء جميع المتطلبات اللازمة لافتتاح المبنى.

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة نجران عبد الله آل فاضل, أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تقدر بــ 850 م2 عبارة عن دورين أرضي وأول، حيث يتكون الدور الأرضي من مكتب استقبال ومكاتب موظفين ومكتب مدير ومكتب لتقنية المعلومات ودورات مياه، ويحتوي الدور الأول على صالة اجتماعات ومكاتب موظفين وسكرتارية وأربعة مستودعات ودورات مياه، كما يضم المبنى غرفة للحراسة وخزانات مياه وغرفة كهرباء وفناء خارجي.

وأشار آل فاضل إلى أن الأمانة تكثف زياراتها الميدانية والرقابية لمواقع العمل لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، ومطابقة المواصفات والشروط .