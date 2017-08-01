الجامعة الإسلامية تعلن عن موعد الاختبار العملي للمتقديم لوظيفة سائق - صحيفة صدى الالكترونية

الجامعة الإسلامية تعلن عن موعد الاختبار العملي للمتقديم لوظيفة سائق
أعلنت الجامعة الإسلامية موعد إجراء الاختبار العملي للمتقدمين على وظيفة سائق (م33) الذين تم إشعارهم بالقبول مبدئيا وذلك لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأحد الموافق 14 / 11 / 1438هــ إلى الخميس الموافق 18 / 11 / 1438هـ من الساعة (5:00) عصراً بإدارة ( شعبة الحركة).
وأهابت الجامعة الإسلامية بالمتقدمين الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وإحضار ملف بلاستيك مرفقا به الطلبات التالية:
1/ تعبئة نموذج طلب التوظيف (101 /ب) لغير الموظفين وإرفاقه.
2/ صورة من رخصة القيادة عمومي نقل ثقيل سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.
3/ صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
4/ استمارة التسجيل ببرنامج (ساعد).
5/ عدد (4) صور شخصية مقاس 4*6
الأسماء على الرابط التالي ” http://iu.edu.sa/Announcements/details/786“.
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