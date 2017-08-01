الجامعة الإسلامية تعلن عن موعد الاختبار العملي للمتقديم لوظيفة سائق - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية موعد إجراء الاختبار العملي للمتقدمين على وظيفة سائق (م33) الذين تم إشعارهم بالقبول مبدئيا وذلك لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأحد الموافق 14 / 11 / 1438هــ إلى الخميس الموافق 18 / 11 / 1438هـ من الساعة (5:00) عصراً بإدارة ( شعبة الحركة).

وأهابت الجامعة الإسلامية بالمتقدمين الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وإحضار ملف بلاستيك مرفقا به الطلبات التالية:

1/ تعبئة نموذج طلب التوظيف (101 /ب) لغير الموظفين وإرفاقه.

2/ صورة من رخصة القيادة عمومي نقل ثقيل سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

3/ صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

4/ استمارة التسجيل ببرنامج (ساعد).

5/ عدد (4) صور شخصية مقاس 4*6

الأسماء على الرابط التالي ” http://iu.edu.sa/Announcements/details/786“.