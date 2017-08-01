أسعار النفط ترتفع للجلسة السادسة على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي مدعومة بتفاؤل المستثمرين المتزايد إزاء نجاح جهود المنتجين في كبح تفاقم المعروض، ووسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.15% إلى 52.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.20% إلى 50.28 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتصدر اليوم بيانات -غير رسمية- من معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وتشير تقديرات المحللين إلى انخفاضها بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب هبوط مخزون البنزين بمقدار مليون برميل.

واستفادت أسعار النفط أمس الإثنين من إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات نفطية على فنزويلا، إلى جانب إعلان مسؤولي اللجنة الفنية التي تضم مجموعة من منتجي ” أوبك ” وآخرين مستقلين عزمهم الاجتماع في أبوظبي هذا الشهر لمناقشة مدى امتثال المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج.