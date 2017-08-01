مصادر تكشف اعتزام " هيئة المحاسبين " لتوفير وظائف نسائية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصدد الإعلان عن وظائف للكوادر النسائية الوطنية بمكاتب المحاسبة.

وأضافت المصادر، أن الهيئة طلبت من مكاتب المحاسبة العاملة في المملكة تزويدها بالفرص الوظيفية والبرامج التدريبية المتاحة للنساء، استعداداً للإعلان عنها في موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو مساعدة المكاتب في تحقيق نسب السعودة المطلوبة، وخدمة الكوادر الوطنية النسائية من خلال توفير وتسهيل التواصل مع المكاتب التي لديها فرص وظيفية شاغرة أو فرص تدريبية متاحة.