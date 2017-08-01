" ماز " تكشف ابتكارها الجديد لتحسين أداء الطائرات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مجموعة ” ماز ” السعودية المتخصصة في مجالات تقنية الطيران، الستار عن ابتكارها تصميم جديد يحسِّن أداء أجنحة الطائرات، وتقدمت بأربع طلبات براءة اختراع دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت المجموعة أن التصميم التقني الجديد يحسِّن أداء أجنحة الطائرات، ويقلل استهلاك الوقود، ويخفض الانبعاثات الكربونية للطائرات، من خلال أبحاث واختبارات المحاكاة الحاسوبية على عدد من طائرات ” إيرباص ” و ” بوينغ ” .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس محمد الزير، إن التصميم الجديد يحسِّن مستويات أداء الطائرات، ويقلل تكاليف التشغيل، لافتاً إلى أن نتائج الأبحاث فاقت المعدلات المتعارف عليها عالميا، بشهادة مركز الطيران والفضاء الألماني (DLR).