الأمين العام للكشافة العالمية يُشيد بما تقدمه المملكة حول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد رافع الهنداوي، بالحضور الفاعل والمستمر للكشافة السعودية على مختلف الاصعدة، ومشاركتها في مختلف البرامج والمناسبات التي تقام حالياً في العديد من بلدان العالم، وحرصها على تبادل الخبرات مع الآخرين ، حتى استطاعت ان توجد لنفسها مكانة كبيرة ومهمة على خارطة الكشافة العالمية، بما تملكه من امكانات بشرية، وقيادات كشفية جعلت اسمها رقماً مهماً في مختلف المناسبات والمحافل.

وعبر الأمين العام خلال زيارته أمس للوفد السعودي المشارك في اللقاء الكشفي العالمي الـ 15 للجوالة والمقام حالياً في ايسلندا، عن اعتزازه وفخره بالتواجد الكشفي السعودي في المحافل الإقليمية والعالمية، وقال: إن ما شاهده من برامج وفعاليات وحيوية للوفد السعودي باللقاء يثلج الصدر، مؤكداً أن الريادة السعودية في هذه المحافل جاءت بالتحضير الجيد والعمل الدؤوب والتخطيط العلمي الذي قامت به الكشافة السعودية لتظهر بالمستوى المشرف لها وللكشافة العربية .

وكانت الجمعية قد شاركت خلال الأيام الماضية, في العديد من المناسبات من أبرزها الجامبوري الوطني الامريكي 2017، والمنتدى الكشفي الخليجي الأول للشباب ، والمخيم الصيفي للجوالة في سلطنة عمان ، والتجمع الكشفي المتوسطي بالمملكة المغربية ، وتشارك حالياً بالإضافة الى المشاركة في ايسلندا ، في معسكر الصداقة والوفاء في جورجيا، والمخيم الكشفي الصيفي الخليجي لمرحلة الكشاف المتقدم 2017 بمحافظة ظفار في سلطنة عمان.